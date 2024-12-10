Легенда клуба. В Реале нашли того, кто заменит Анчелотти
Рауль может стать новым тренером мадридского гранда
Экс-форвард мадридского «Реала» и тренер второй команды мадридского гранда Рауль Гонсалес может сменить итальянского тренера «сливочных» Карло Анчелотти у руля команды, сообщает Fichajes.
Разговоры о возможном увольнении нынешнего тренера «сливочных» продолжаются, а в клубе считают кандидатуру Рауля идеальной. Испанец имеет авторитет в клубе, не первый год работает в его системе.
Экс-страйкер уже 6 лет возглавляет вторую команду «сливочных».
Ранее сообщалось, что Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание досталось Криштиану Роналду
Бывший боксер высказался о титуле абсолютного чемпиона мира