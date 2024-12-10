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  4. Легенда клуба. В Реале нашли того, кто заменит Анчелотти
Испания
10 декабря 2024, 23:39 |
80
0

Легенда клуба. В Реале нашли того, кто заменит Анчелотти

Рауль может стать новым тренером мадридского гранда

10 декабря 2024, 23:39 |
80
0
Легенда клуба. В Реале нашли того, кто заменит Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль

Экс-форвард мадридского «Реала» и тренер второй команды мадридского гранда Рауль Гонсалес может сменить итальянского тренера «сливочных» Карло Анчелотти у руля команды, сообщает Fichajes.

Разговоры о возможном увольнении нынешнего тренера «сливочных» продолжаются, а в клубе считают кандидатуру Рауля идеальной. Испанец имеет авторитет в клубе, не первый год работает в его системе.

Экс-страйкер уже 6 лет возглавляет вторую команду «сливочных».

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил травму в матче Лиги чемпионов.

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Рауль Гонсалес Карло Анчелотти Реал Мадрид назначение тренера чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Кастилья
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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