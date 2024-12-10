«Это другое». Гвардиола неожиданно прокомментировал свое будущее

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола рассказал о своем будущем в роли тренера:

«Я не буду управлять никаким другим клубом, кроме Манчестер Сити»

«Я не говорю про долгосрочное будущее, но что я сейчас не собираюсь делать, так это уходить, уезжать в другую страну»

«Возможно, сборная, но это другое».

Контракт Жузепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до конца сезона 2026/27.

«Горожане» занимают 17-е место в Лиге чемпионов и 4-е в Английской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что Холанд покинет «Манчестер Сити».