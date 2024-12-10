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Англия
10 декабря 2024, 17:54 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:00
1739
2

Борнмут готов отпустить защитника в английский гранд. Известна цена

Милош Керкез может перебраться в «Ливерпуль»

10 декабря 2024, 17:54 | Обновлено 10 декабря 2024, 18:00
1739
2
Борнмут готов отпустить защитника в английский гранд. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

Английский «Борнмут» решил не препятствовать трансферу защитника Милоша Керкеза и готов отпустить игрока в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что руководство назначило цену, за которую готово рассмотреть любые предложения – это 40 млн фунтов стерлингов. В клубе понимают, что Милош является приоритетной трансферной целью некоторых грандов Английской Премьер-лиги. Главным претендентом на Керкеза называют «Ливерпуль», который давно следит за прогрессом игрока.

В этом сезоне венгерский защитник провел 15 матчей за «Борнмут» – забил один гол и отдал две результативные передачи. Керкез перебрался в Англию в 2023 году за 18 млн евро из нидерландского АЗ Алкмаара.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Милоша Керкеза.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ АЗ Алкмаар
Микола Титюк Источник: Football Insider
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DaVinci
Борнмут молодці. В них гарно працює селекція клубу
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Gargantua81
Керкез, Забарный и Семенио нарасхват
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