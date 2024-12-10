Борнмут готов отпустить защитника в английский гранд. Известна цена

Английский «Борнмут» решил не препятствовать трансферу защитника Милоша Керкеза и готов отпустить игрока в ближайшее трансферное окно.

Сообщается, что руководство назначило цену, за которую готово рассмотреть любые предложения – это 40 млн фунтов стерлингов. В клубе понимают, что Милош является приоритетной трансферной целью некоторых грандов Английской Премьер-лиги. Главным претендентом на Керкеза называют «Ливерпуль», который давно следит за прогрессом игрока.

В этом сезоне венгерский защитник провел 15 матчей за «Борнмут» – забил один гол и отдал две результативные передачи. Керкез перебрался в Англию в 2023 году за 18 млн евро из нидерландского АЗ Алкмаара.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может составить конкуренцию «Ливерпулю» в борьбе за Милоша Керкеза.