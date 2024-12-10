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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:58
113
0

Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, что Шахтер даст бой Баварии»

Экс-игрок сборной Украины считает, что в футболе случается все, что угодно

10 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 10 декабря 2024, 16:58
113
0
Валерий КРИВЕНЦОВ: «Надеюсь, что Шахтер даст бой Баварии»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сегодня, 10 декабря, донецкий «Шахтер» ожидает серьезное испытание – матч с одним из европейских грандов мюнхенской «Баварией». Поединок, который состоится в немецком Гельзенкирхене, пройдет в рамках основного этапа розыгрыша Лиги чемпионов 2024/25.

Один из экс-игроков «Шахтера» и сборной Украины Валерий Кривенцов рассказал Sport.ua о своих ожиданиях от матча.

– Ожидания у меня положительные. Только положительные – оптимистично заявил он.

– Следует так понимать, что есть надежда на победу «Шахтера»?

– Это сказать сложно. Однако последние матчи «Шахтера» обнадеживают. Надеюсь, что футболисты донецкой команды дадут бой немецкой команде – а там уж как получится. Понятно, что «Бавария» выше классом, но это футбол и все может произойти.

– За счет чего «Шахтер» может преподнести сюрприз?

– Прежде всего благодаря реализации и надежной игре в защите своих ворот.

– Какие сильные качества в игре «Баварии» отметили бы? Может, у мюнхенцев есть ахиллесова пята?

– Трудно сказать, ведь не все матчи этой команды смотрю. Однако знаю, что Бавария – хорошо сбалансированный во всех линиях коллектив, у нее хороший подбор исполнителей, мощная атака и быстрые фланги. И опять же – это футбол, и может произойти все, что угодно.

Ранее сообщалось, что букмекеры перед шестым туром ЛЧ оценили шансы «Шахтера» на выход в плей-офф.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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