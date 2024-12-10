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  4. ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 17:19 |
266
1

ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» оценил прогресс Трубина, Лунина, Ризныка и других

10 декабря 2024, 17:19 |
266
1
ВАН ДЕР ГОУВ: «Украина выращивает топовых голкиперов»
ФК Шахтер. Раймонд ван дер Гоув

Тренер вратарей донецкого «Шахтера» Раймонд ван дер Гоув оценил прогресс украинских голкиперов и отметил игру Дмитрия Ризныка:

«Посмотрим факты. В Украине есть нечто, позволяющее выращивать таких голкиперов. Трубин, Лунин, Ризнык и вратарь «Динамо» Бущан – топ-голкиперы. Это много значит.

Если посмотреть на Ризныка сейчас, то он сделал большой прогресс с тех пор, когда я пришел в команду. Все видят, что он очень хорошо играет ногами. Он может действовать как полевой игрок, и это очень помогает команде. Думаю, это одно из сильнейших качеств его игры. Он тоже очень силен психологически.

Но не забывайте, что у нас есть еще три вратаря, стоящих за ним. Они тоже очень хорошо работают. Единственное – им не хватает игровой практики», – считает ван дер Гоув.

Ранее сообщалось, что голкипер Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком «Шахтера» в ноябре.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Раймонд ван дер Гоув Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин Андрей Лунин Георгий Бущан
Микола Титюк Источник: Трибуна
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