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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 03:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:53
78
0

Настоящая стена. Назван лучший игрок Шахтера за ноябрь 2024 года

Голкипер Дмитрий Ризнык победил в традиционном опросе фанатов клуба

09 декабря 2024, 03:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 03:53
78
0
Настоящая стена. Назван лучший игрок Шахтера за ноябрь 2024 года
ФК Шахтер. Дмитрий Ризнык

Голкипер Дмитрий Ризнык стал лучшим игроком «Шахтера» в ноябре, по итогам традиционного голосования в социальных сетях горняков.

По результатам опроса на клубных страницах в соцсетях вратарь дончан победил с невероятным отрывом – за него отдали свои голоса 5617 болельщиков, а это более 80,5%. Также в рейтинг вошли полузащитники оранжево-черных Александр Зубков (777 баллов), Артем Бондаренко (293) и нападающий Эгиналду (287). Всего в голосовании приняли 6974 респондента.

Дмитрий Ризнык – единственный в этом сезоне футболист «Шахтера», проведший на поле все матчи без замен (21 игра, из которых 7 – без пропущенных мячей). В ноябре голкипер принял участие в 5 поединках: помог команде одержать 3 победы в УПЛ, а также вписал свое имя в историю Лиги чемпионов, сделав в матче с нидерландским ПСВ 15 сейвов, что отныне является рекордом турнира.

Победители ежемесячных голосований становятся претендентами на награду лучшему игроку года, которого болельщики клуба будут выбирать в конце декабря.

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Шахтер Донецк лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Дмитрий Ризнык Александр Зубков Артем Бондаренко Эгиналду
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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