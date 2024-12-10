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  4. Ястремская прервала кошмарный лузстрик. Ее предыдущая победа была еще на ОИ
WTA
10 декабря 2024, 16:32 |
114
0

Ястремская прервала кошмарный лузстрик. Ее предыдущая победа была еще на ОИ

10 декабря Даяна одолела Алину Чараеву на старте турнира WTA 125 в Лиможе

10 декабря 2024, 16:32 |
114
0
Ястремская прервала кошмарный лузстрик. Ее предыдущая победа была еще на ОИ
Instagram. Даяна Ястремская

10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла у Алины Чараевой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

Благодаря этой победе Даяна прервала кошмарный лузстрик, который составлял 7 матчей.

Предыдущая победа Ястремской датируется еще 28 июля на Олимпийских играх 2024 в Париже, когда она в трех сетах одолела Лауру Пигосси в 1/32 финала.

В 1/8 финала 125-тысячника в Лиможе Даяна сыграет против 236-й ракетки мира Кароль Монне.

Список поражений Ястремской после 27 июля и до 10 декабря:

  • 29.07. 2-й раунд Олимпиады-2024: Камила Осорио – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 6:4
  • 07.08. 1-й раунд WTA 1000 в Торонто: Тейлор Таунсенд – Даяна Ястремская – 6:3, 3:1 (RET., Ястремская)
  • 14.08. 1-й раунд WTA 1000 в Цинциннати: Каролина Мухова – Даяна Ястремская – 7:6 (8:6), 6L2
  • 26.08. 1-й раунд US Open 2024: Юле Нимайер – Даяна Ястремская – 6:4, 6:7 (3:7), 6:4
  • 17.09. 1-й раунд WTA 250 в Хуахине: Маи Хонтама – Даяна Ястремская – 7:6 (7:4), 7:5
  • 28.09. 1-й раунд WTA 1000 в Пекине: Надя Подороска – Даяна Ястремская – 7:5, 6:7 (4:7), 6:2
  • 07.10. 1-й раунд WTA 1000 в Ухане: Эрика Андреева – Даяна Ястремская – 7:5, 6:4
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Даяна Ястремская WTA Лимож
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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