Ястремская прервала кошмарный лузстрик. Ее предыдущая победа была еще на ОИ

10 декабря украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла у Алины Чараевой в 1-м раунде турнира WTA 125 в Лиможе, Франция.

Благодаря этой победе Даяна прервала кошмарный лузстрик, который составлял 7 матчей.

Предыдущая победа Ястремской датируется еще 28 июля на Олимпийских играх 2024 в Париже, когда она в трех сетах одолела Лауру Пигосси в 1/32 финала.

В 1/8 финала 125-тысячника в Лиможе Даяна сыграет против 236-й ракетки мира Кароль Монне.

Список поражений Ястремской после 27 июля и до 10 декабря: