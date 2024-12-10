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Испания
10 декабря 2024, 14:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 15:02
544
0

Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы

Рональд Араухо попал в заявку на матч Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 14:57 | Обновлено 10 декабря 2024, 15:02
544
0
Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский защитник Рональд Араухо попал в заявку на игру «Барселоны» впервые в этом сезоне.

Игрок находился в лазарете клуба с июля, поскольку получил тяжелую травму подколенного сухожилья в матче за национальную сборную. Как результат, футболисту пришлось лечь под хирургический нож.

Напомним, что уругваец выступает за испанский гранд из сезона-2020/21. За время пребывания в коллективе защитник отыграл 150, в которых забил восемь мячей и отдал 5 результативных передач.

Каталонский клуб вместе с Рональдом готовится к гостевому матчу с «Боруссией» Дортмунд в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.

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Рональд Араухо Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма Боруссия Дортмунд Лига чемпионов
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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