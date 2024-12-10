Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы

Уругвайский защитник Рональд Араухо попал в заявку на игру «Барселоны» впервые в этом сезоне.

Игрок находился в лазарете клуба с июля, поскольку получил тяжелую травму подколенного сухожилья в матче за национальную сборную. Как результат, футболисту пришлось лечь под хирургический нож.

Напомним, что уругваец выступает за испанский гранд из сезона-2020/21. За время пребывания в коллективе защитник отыграл 150, в которых забил восемь мячей и отдал 5 результативных передач.

Каталонский клуб вместе с Рональдом готовится к гостевому матчу с «Боруссией» Дортмунд в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.