Фанаты дождались. Защитник Барселоны готов сыграть после тяжелой травмы
Рональд Араухо попал в заявку на матч Лиги чемпионов
Уругвайский защитник Рональд Араухо попал в заявку на игру «Барселоны» впервые в этом сезоне.
Игрок находился в лазарете клуба с июля, поскольку получил тяжелую травму подколенного сухожилья в матче за национальную сборную. Как результат, футболисту пришлось лечь под хирургический нож.
Напомним, что уругваец выступает за испанский гранд из сезона-2020/21. За время пребывания в коллективе защитник отыграл 150, в которых забил восемь мячей и отдал 5 результативных передач.
Каталонский клуб вместе с Рональдом готовится к гостевому матчу с «Боруссией» Дортмунд в рамках шестого тура Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.
Araujo. Is. Back! 🦍👊 pic.twitter.com/WybBXfagsn— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2024
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