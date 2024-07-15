Будет операция. Ключевой игрок Барселоны выбыл до конца года
Араухо получил серьезную травму на Копа Америка
По информации каталонских СМИ, основной защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая во время выступлений на Копа Америка.
У игрока травма ноги, которая требует хирургического вмешательства. Ожидается, что в лучшем случае Араухо сможет вернуться на поле в декабре.
25-летний Араухо в минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что на футболиста нацелены клубы АПЛ, а «Барселона» за два года до завершения нынешнего контракта пытается продлить договор игрока.
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