Будет операция. Ключевой игрок Барселоны выбыл до конца года

По информации каталонских СМИ, основной защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая во время выступлений на Копа Америка.

У игрока травма ноги, которая требует хирургического вмешательства. Ожидается, что в лучшем случае Араухо сможет вернуться на поле в декабре.

25-летний Араухо в минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на футболиста нацелены клубы АПЛ, а «Барселона» за два года до завершения нынешнего контракта пытается продлить договор игрока.