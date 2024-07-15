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Испания
15 июля 2024, 16:10 | Обновлено 15 июля 2024, 16:40
1388
0

Будет операция. Ключевой игрок Барселоны выбыл до конца года

Араухо получил серьезную травму на Копа Америка

15 июля 2024, 16:10 | Обновлено 15 июля 2024, 16:40
1388
0
Будет операция. Ключевой игрок Барселоны выбыл до конца года
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

По информации каталонских СМИ, основной защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил травму в составе сборной Уругвая во время выступлений на Копа Америка.

У игрока травма ноги, которая требует хирургического вмешательства. Ожидается, что в лучшем случае Араухо сможет вернуться на поле в декабре.

25-летний Араухо в минувшем сезоне провел 37 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что на футболиста нацелены клубы АПЛ, а «Барселона» за два года до завершения нынешнего контракта пытается продлить договор игрока.

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Рональд Араухо Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига травма
Иван Зинченко Источник: Sport.es
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