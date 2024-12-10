«Никогда не думал, что это случится со мной». Ван дер Сар – о инсульте

54-летний нидерландский бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар рассказал об инсульте, который случился у него в июле 2023 года во время отпуска в Хорватии.

«Очень тяжело возвращаться к этим воспоминаниям. Это был последний день отпуска. Я проснулся с болью в шее и лопатках. Еще несколько минут – и меня уже тошнило. Сначала это было похоже на отравление какой-то едой, но потом я понял, что не вижу света за окном, хотя уже было ясное утро.

Я лег на кровать и попросил вызвать врачей. Они сразу сообщили мне, что это инсульт.

По дороге в больницу я не мог ни о чем думать. Казалось, что я и мое тело – это две разные личности. Уже в больнице я начал приходить в себя.

Честно говоря, это был шок. Вот ты полностью здоров и наполнен жизнью, а тут одно утро – и у тебя уже инсульт. Никогда не думал, что это может случиться со мной», – поделился ван дер Сар.

Ранее стало известно, что итальянский футболист Эдоардо Бове перенес инфаркт во время матча Серии А.