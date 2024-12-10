Президент киевского Динамо поздравил Полесье с 65-летием
Игорь Суркис выступил с заявлением
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опубликовал текс-поздравления в честь Дня рождения клуба «Полесье».
В этот день, ровно 65 лет назад, житомирская команда начала свое существование.
Заявление Игоря Суркиса:
Дорогие друзья!
Позвольте от себя лично и от многочисленной армии динамовских болельщиков поздравить Вас со знаменательной датой.
Житомирский футбол внес большой вклад в развитие украинского футбола как такового. В частности, питомцы местного футбола оставили заметный след в истории, в том числе и киевского «Динамо». Имена Виктора Банникова, Анатолия Пузача, Сергея Круликовского, Анатолия Шепеля золотыми буквами вписаны в историю самого титулованного клуба Украины и СССР.
Приятно видеть, что «Полесье» в последние годы вышло на высокий уровень и сейчас находится в числе лучших клубов Украины, ведя борьбу за самые высокие места и попадание в еврокубки.
Желаем ФК «Полесье» дальнейшего процветания, побед на футбольном поле, достижения амбициозных целей, успешных выступлений на международной арене и развития во всех сферах деятельности.
С уважением,
Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.
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