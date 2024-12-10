Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент киевского Динамо поздравил Полесье с 65-летием
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 14:59 |
475
1

Президент киевского Динамо поздравил Полесье с 65-летием

Игорь Суркис выступил с заявлением

10 декабря 2024, 14:59 |
475
1
Президент киевского Динамо поздравил Полесье с 65-летием
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опубликовал текс-поздравления в честь Дня рождения клуба «Полесье».

В этот день, ровно 65 лет назад, житомирская команда начала свое существование.

Заявление Игоря Суркиса:

Дорогие друзья!

Позвольте от себя лично и от многочисленной армии динамовских болельщиков поздравить Вас со знаменательной датой.

Житомирский футбол внес большой вклад в развитие украинского футбола как такового. В частности, питомцы местного футбола оставили заметный след в истории, в том числе и киевского «Динамо». Имена Виктора Банникова, Анатолия Пузача, Сергея Круликовского, Анатолия Шепеля золотыми буквами вписаны в историю самого титулованного клуба Украины и СССР.

Приятно видеть, что «Полесье» в последние годы вышло на высокий уровень и сейчас находится в числе лучших клубов Украины, ведя борьбу за самые высокие места и попадание в еврокубки.

Желаем ФК «Полесье» дальнейшего процветания, побед на футбольном поле, достижения амбициозных целей, успешных выступлений на международной арене и развития во всех сферах деятельности.

С уважением,
Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.

По теме:
«Сила в стае». Президент Полесья обратился к клубу с заявлением
«Им повезло». Эксперт назвал причину победы Динамо над Александрией
Сергей ШИЩЕНКО: «Видно, что у нас есть проблема в атаке»
Игорь Суркис Динамо Киев Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига день рождения
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
Футбол | 09 декабря 2024, 18:17 17
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Потеря для Лео. Экс-игрок сборной Украины покинет Интер Майами

Сергей Кривцов получит статус свободного агента

ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков
Футбол | 10 декабря 2024, 10:37 7
ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков
ФОТО. С обнаженной грудью. Бывшая экс-звезды Динамо дразнит подписчиков

У Альвины Царенко есть ребенок от Беньямина Вербича

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09.12.2024, 20:05
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Футбол | 10.12.2024, 00:14
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Определен лучший вингер в столетии. Месси – 6-й. Кто лидер рейтинга?
Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ
Футбол | 10.12.2024, 14:52
Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ
Плохая преамбула. Шахтер U-19 проиграл Баварии под занавес группы ЮЛУ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fan_007
Дуже тонко потролив!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
«Через 10, 20, 30 лет...» Экс-чемпион мира высказался об Усике
09.12.2024, 10:26 4
Бокс
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 9
Футбол
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
Как выглядит таблица АПЛ после победы Челси, ничьих Арсенала и Ман Сити
08.12.2024, 23:29 10
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 9
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
09.12.2024, 00:11 3
Футбол
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 7
Футбол
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
09.12.2024, 08:13 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем