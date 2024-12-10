Президент киевского Динамо поздравил Полесье с 65-летием

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис опубликовал текс-поздравления в честь Дня рождения клуба «Полесье».

В этот день, ровно 65 лет назад, житомирская команда начала свое существование.

Заявление Игоря Суркиса:

Дорогие друзья!

Позвольте от себя лично и от многочисленной армии динамовских болельщиков поздравить Вас со знаменательной датой.

Житомирский футбол внес большой вклад в развитие украинского футбола как такового. В частности, питомцы местного футбола оставили заметный след в истории, в том числе и киевского «Динамо». Имена Виктора Банникова, Анатолия Пузача, Сергея Круликовского, Анатолия Шепеля золотыми буквами вписаны в историю самого титулованного клуба Украины и СССР.

Приятно видеть, что «Полесье» в последние годы вышло на высокий уровень и сейчас находится в числе лучших клубов Украины, ведя борьбу за самые высокие места и попадание в еврокубки.

Желаем ФК «Полесье» дальнейшего процветания, побед на футбольном поле, достижения амбициозных целей, успешных выступлений на международной арене и развития во всех сферах деятельности.

С уважением,

Президент ФК «Динамо» (Киев) Игорь Суркис.