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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:35
1343
1

«Сила в стае». Президент Полесья обратился к клубу с заявлением

Геннадий Буткевич поздравил житомирскую команду с юбилеем

10 декабря 2024, 14:34 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:35
1343
1
«Сила в стае». Президент Полесья обратился к клубу с заявлением
ФК Полесье

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич обратился к клубу с заявлением, в котором поздравил с юбилеем – 65 лет со дня основания:

«Друзья, болельщики, партнеры и вся стая ФК «Полесье»!

65 лет назад был основан наш клуб. Путь ФК «Полесье» – это символ того, как сложный и тернистый путь к цели закаляет и усиливает характер.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто стоял у истоков «Полесья», кто на протяжении этих лет работал во благо клуба, кто верил в «Полесье» и был рядом с командой в самые сложные времена.

Житомирщина, поздравляю с 65-летием футбольного клуба «Полесье»! Сила в стае!», – сказал Буткевич.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги житомирский клуб набрал 24 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир юбилей Геннадий Буткевич
Микола Титюк Источник: ФК Полесье
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Олександр
Буткевич поменяй тренера не мучай народ. Интересно зачем он платит больше чем положено в чому умысел коварный?))
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