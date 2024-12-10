«Сила в стае». Президент Полесья обратился к клубу с заявлением

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич обратился к клубу с заявлением, в котором поздравил с юбилеем – 65 лет со дня основания:

«Друзья, болельщики, партнеры и вся стая ФК «Полесье»!

65 лет назад был основан наш клуб. Путь ФК «Полесье» – это символ того, как сложный и тернистый путь к цели закаляет и усиливает характер.

Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто стоял у истоков «Полесья», кто на протяжении этих лет работал во благо клуба, кто верил в «Полесье» и был рядом с командой в самые сложные времена.

Житомирщина, поздравляю с 65-летием футбольного клуба «Полесье»! Сила в стае!», – сказал Буткевич.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги житомирский клуб набрал 24 балла и занимает пятое место в турнирной таблице.