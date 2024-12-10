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10 декабря 2024, 14:48 |
691
1

«Не хватает мышления». Известный тренер раскритиковал украинского легионера

Игорь Шуховцев оценил игру защитника австрийского ЛАСК Максима Таловерова

10 декабря 2024, 14:48 |
691
1
«Не хватает мышления». Известный тренер раскритиковал украинского легионера
ЛАСК. Максим Таловеров

Известный украинский тренер и бывший вратарь Игорь Шуховцев оценил игру защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК:

«Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.

Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится», – считает Шуховцев.

В этом сезоне Таловеров провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.

Ранее Шуховцев оценил перспективы вратаря молодежной команды «Динамо» Вячеслава Суркиса.

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чемпионат Австралии по футболу ЛАСК Максим Таловеров Игорь Шуховцев
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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VVO
Просто дико читати такі заголовки "відомий тренер", "експерт" кого ж
 він там такого тренував?
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