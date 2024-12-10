«Не хватает мышления». Известный тренер раскритиковал украинского легионера
Игорь Шуховцев оценил игру защитника австрийского ЛАСК Максима Таловерова
Известный украинский тренер и бывший вратарь Игорь Шуховцев оценил игру защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК:
«Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.
Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится», – считает Шуховцев.
В этом сезоне Таловеров провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.
Ранее Шуховцев оценил перспективы вратаря молодежной команды «Динамо» Вячеслава Суркиса.
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