«Не хватает мышления». Известный тренер раскритиковал украинского легионера

Известный украинский тренер и бывший вратарь Игорь Шуховцев оценил игру защитника Максима Таловерова, выступающего за австрийский ЛАСК:

«Неоднозначное мнение у меня. Футболист хороший. Но мне кажется, что ему не хватает уровня мышления для сборной. Физические кондиции можно подогнать. С его ростом он снимает множество верхних мячей. Здорово помогает, дополняет.

Но ведь защитник в современном футболе должен еще уметь читать игру. Этого ему не хватает. Он еще молод, 24 года. Над этим надо работать, все получится», – считает Шуховцев.

В этом сезоне Таловеров провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличился.

Ранее Шуховцев оценил перспективы вратаря молодежной команды «Динамо» Вячеслава Суркиса.