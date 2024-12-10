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  4. «Фамилии недостаточно». Шуховцев оценил перспективы Суркиса-младшего
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 09:13 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:14
768
0

«Фамилии недостаточно». Шуховцев оценил перспективы Суркиса-младшего

Игорь Шуховцев пока не понимает уровень игры Вячеслава Суркиса

10 декабря 2024, 09:13 | Обновлено 10 декабря 2024, 09:14
768
0
«Фамилии недостаточно». Шуховцев оценил перспективы Суркиса-младшего
ФК Динамо Киев. Вячеслав Суркис

Именитый украинский голкипер Игорь Шуховцев откровенно оценил уровень вратарского мастерства Вячеслава Суркиса, ныне выступающего за молодежную команду киевского «Динамо».

– В Динамо и сборной U-19 у нас есть вратарь Вячеслав Суркис, сын президента клуба. Уже 11 игр за сборные всех возрастов, капитан и основной вратарь в Динамо U-19. Видели его в деле?

– Немного. Я знаком с Виталием Цыганковым, тренером вратарей академии Динамо. Он с ним работал.

Парень играет, как и все вратари – ошибается, спасает. Нужно время, увидим, раскроется или нет. Чтобы играть недостаточно иметь фамилию Суркис. Наверное, он работает над собой.

Видел его в сборных. Он играет на равных. Есть реакция, играющая ногами. Через год-полтора, думаю, будет гораздо лучше понятна его перспектива, – сказал Шуховцев.

Ранее сообщалось, что «Динамо» намекнуло на изменения в руководящей структуре клуба, опубликовав загадочное сообщение.

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Вячеслав Суркис Игорь Шуховцев Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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