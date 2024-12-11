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Испания
11 декабря 2024, 00:44 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:45
433
0

Реал летом беcплатно подпишет одного из лучших игроков планеты

Мадридцы планируют усилиться Ван Дейком

11 декабря 2024, 00:44 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:45
433
0
Реал летом беcплатно подпишет одного из лучших игроков планеты
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готов воспользоваться «Реал». Мадридцы ищут проверенного и опытного центрбека, а Ван Дейк, который закрепил за собой имя одного из лучших защитников за последние годы, прекрасно подходит под эти характеристики. Флорентино Перес в восторге, что «Реал» может получить такого футболиста бесплатно. Ван Дейку тоже интересен вариант с «Реалом».

В этом сезоне Ван Дейк провел 19 матчей, забил два гола и сделал один ассист. Ранее Вирджил прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами».

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Вирджил ван Дейк Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Ливерпуль трансферы
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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