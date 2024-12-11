Реал летом беcплатно подпишет одного из лучших игроков планеты

33-летний капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк может покинуть английский клуб в летнее трансферное окно. Летом 2025 года у нидерландского футболиста заканчивается с клубом контракт.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готов воспользоваться «Реал». Мадридцы ищут проверенного и опытного центрбека, а Ван Дейк, который закрепил за собой имя одного из лучших защитников за последние годы, прекрасно подходит под эти характеристики. Флорентино Перес в восторге, что «Реал» может получить такого футболиста бесплатно. Ван Дейку тоже интересен вариант с «Реалом».

В этом сезоне Ван Дейк провел 19 матчей, забил два гола и сделал один ассист. Ранее Вирджил прокомментировал свой контракт с «мерсисайдцами».