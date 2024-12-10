Новый партнер для ван Дейка? Ливерпуль следит за игроком Болоньи

Игрок «Болонья» Сэм Бекема попал на радары представителей клуба «Ливерпуль». За игроком следит лично главный тренер Арне Слот.

Английскому коллективу придется выложить сумму не менее 25 миллионов евро, чтобы предметно заинтересовать «Болонью».

Клуб из Серии А не желает расставаться с защитником зимой, однако руководство готово рассмотреть предложения по трансферу.

В этом сезоне Сэм отыграл 19 матчей во всех турнирах и отличился всего одним ассистом.

Ранее писалось, что Карло Анчелотти видит в Бекеме потенциального игрока основы «Реала».