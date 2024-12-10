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Англия
10 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:26
352
0

Новый партнер для ван Дейка? Ливерпуль следит за игроком Болоньи

Сэм Бекема попал в список пожеланий английского клуба

10 декабря 2024, 14:21 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:26
352
0
Новый партнер для ван Дейка? Ливерпуль следит за игроком Болоньи
Getty Images/Global Images Ukraine. Сэм Бекема

Игрок «Болонья» Сэм Бекема попал на радары представителей клуба «Ливерпуль». За игроком следит лично главный тренер Арне Слот.

Английскому коллективу придется выложить сумму не менее 25 миллионов евро, чтобы предметно заинтересовать «Болонью».

Клуб из Серии А не желает расставаться с защитником зимой, однако руководство готово рассмотреть предложения по трансферу.

В этом сезоне Сэм отыграл 19 матчей во всех турнирах и отличился всего одним ассистом.

Ранее писалось, что Карло Анчелотти видит в Бекеме потенциального игрока основы «Реала».

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Болонья Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Италии по футболу Серия A Вирджил ван Дейк трансферы АПЛ трансферы Серии A
Андрій Вітренко Источник: TeamTalk
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