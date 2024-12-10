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Испания
10 декабря 2024, 14:21 |
898
1

Назревает конфликт? Президент Реала недоволен действиями Анчелотти

Флорентино Перес считает, что наставник клуба должен доверять молодым игрокам

10 декабря 2024, 14:21 |
898
1
Назревает конфликт? Президент Реала недоволен действиями Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

В мадридском «Реале» назревает конфликт – президент клуба Флорентино Перес недоволен действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Сообщается, что руководство испанской команды возмущается отношением наставника к молодым игрокам. Перес уверен, что перспективные футболисты должны играть чаще, а не сидеть постоянно на скамейке запасных. Флорентино считает, что такие таланты, как Эндрик и Арда Гюлер, могут влиять на результат и должны получать больше игровых минут.

Президент клуба встретился с Анчелотти, чтобы лично обсудить с ним эту ситуацию – Перес хотел услышать, почему тренер не доверяет молодым игрокам. Кроме того, в мадридском «Реале» уверены, что из-за отсутствия ротации, команду преследуют постоянные травмы, которые влияют на результат в чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разочаровался в некоторых футболистах.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес Арда Гюлер Эндрик
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Перець
все по ділу ще трохи і Анчелотті пакує чемодани
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