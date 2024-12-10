Назревает конфликт? Президент Реала недоволен действиями Анчелотти

В мадридском «Реале» назревает конфликт – президент клуба Флорентино Перес недоволен действиями главного тренера Карло Анчелотти.

Сообщается, что руководство испанской команды возмущается отношением наставника к молодым игрокам. Перес уверен, что перспективные футболисты должны играть чаще, а не сидеть постоянно на скамейке запасных. Флорентино считает, что такие таланты, как Эндрик и Арда Гюлер, могут влиять на результат и должны получать больше игровых минут.

Президент клуба встретился с Анчелотти, чтобы лично обсудить с ним эту ситуацию – Перес хотел услышать, почему тренер не доверяет молодым игрокам. Кроме того, в мадридском «Реале» уверены, что из-за отсутствия ротации, команду преследуют постоянные травмы, которые влияют на результат в чемпионате и Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти разочаровался в некоторых футболистах.