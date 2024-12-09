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  4. Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Испания
09 декабря 2024, 08:13 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:07
11907
2

Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 

Карло не устраивают игровые качества Лукаса Васкеса и Ферлана Менди

09 декабря 2024, 08:13 | Обновлено 09 декабря 2024, 10:07
11907
2
Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой 
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти разочаровали два футболиста команды.

По информации Fichajes, Анчелотти не в восторге от игры Лукаса Васкеса и Ферлана Менди. Карло постоянно доверяет футболистам, но каждый раз убеждается, что их уровень игры не соответствует «Реалу». «Королевский клуб» будет искать новые трансферы на позиции Васкеса и Менди уже зимой.

Главная цель на зимнее трансферное окно – найти левого фулбека, который будет конкурировать с Менди.

Ранее стали известны три кандидата на замену итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля «сливочных».

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Карло Анчелотти Лукас Васкес Ферлан Менди Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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icebeer
Новость раздела бокса ))
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