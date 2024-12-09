Анчелотти разочаровался в двух игроках Реала. Считает их проблемой
Карло не устраивают игровые качества Лукаса Васкеса и Ферлана Менди
Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти разочаровали два футболиста команды.
По информации Fichajes, Анчелотти не в восторге от игры Лукаса Васкеса и Ферлана Менди. Карло постоянно доверяет футболистам, но каждый раз убеждается, что их уровень игры не соответствует «Реалу». «Королевский клуб» будет искать новые трансферы на позиции Васкеса и Менди уже зимой.
Главная цель на зимнее трансферное окно – найти левого фулбека, который будет конкурировать с Менди.
Ранее стали известны три кандидата на замену итальянского тренера мадридского «Реала» Карло Анчелотти у руля «сливочных».
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