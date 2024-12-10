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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:24
248
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Видно, что у нас есть проблема в атаке»

Тренер «Оболони» прокомментировал матч против «Колоса» в УПЛ

10 декабря 2024, 14:23 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:24
248
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Видно, что у нас есть проблема в атаке»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко подвел итоги поединка против «Колоса» в рамках 16-го тура УПЛ (0:0).

– Для меня очень такой день. Я сейчас счастлив, потому что у меня родилась дочь сегодня. Я очень благодарен жене, что мы это прошли и она с нами. Я имею в виду дочь. Это очень такой классный день для нас, для нашей семьи, поэтому я очень счастлив сейчас. Конечно, было бы лучше сегодня победить.

Сегодня мой день, поэтому я очень доволен, как ребята отработали сегодня. У нас где-то не получалось, но такой непростой матч с тревогами был, поэтому я доволен результатом в первую очередь. Игрой эпизодически, а в целом результат нам очень нужен.

Очко на выезде это очень нормально, потому что непростой соперник, наш конкурент. Очень классная команда «Колос», которая хочет быть на мяче, хочет агрессивно играть, поэтому я сегодня доволен, как мы отработали сегодня в обороне. Конечно, я это говорю ребятам и на тренировке, и в интервью, что нам нужна агрессия для того, чтобы побеждать.

Нам нужно забивать голы, потому хочется, чтобы мы более агрессивно действовали в каждом матче.

– Вы начали говорить об игре, возможно, откроете занавес, как назвали дочь, или как планируете назвать?

– Дочь назвали Эмилия.

– Эмилия, это уже окончательно? Окей, теперь немного об игре. Карась и Стасюк вынужденно покинули поле, какая там сейчас с ними ситуация?

– Нет, все хорошо, незначительные, у Карася нет повреждений, судороги просто и все. А у Стасюка тоже судороги, и где-то он себя плохо чувствует, и все. Да, в принципе, все нормально.

– При подготовке к этому поединку, на что акцентировали внимание, по сравнению с поединком, который был в первом круге, тогда еще вы не были главным тренером, но как его принимали во внимание?

– Ну, принимали во внимание и тот матч, ну, я лично этот матч. А для ребят мы показывали последние 3-4 игры, анализировали и делали выводы, потому что «Колос» играет на мяче, может агрессивно играть, очень неплохие скоростные фланги, и игроки в нападении очень неплохие, поэтому нам очень важно было сыграть дисциплинированно. мы это отрабатывали на тренировке, как мы действуем в средней зоне, как мы действуем в низком блоке, отрабатывали контратаки для того, чтобы скоростные атаки, поэтому так, знаете, комплексно брали такие подходы к тренировке для того, чтобы очень четко подготовиться к «Колосу».

– Можем подрезюмировать, что «Оболонь» сегодня выполнила тренерскую установку на матч?

– Думаю, да, но проблема в атаке есть у нас, это видно, и я хочу, чтобы мы более, повторюсь, более агрессивно, более интересно, хочу, чтобы мы действовали в атаке и качественно, это очень важно.

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Сергей Шищенко Оболонь Киев Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос - Оболонь
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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