Ростислав ТАРАНУХА: «Закономерный результат в матче с Колосом»

Нападающий столичной «Оболони» Ростислав Тарануха высказался по поводу ничейного матча с «Колосом» в рамках 16-го тура УПЛ (0:0).

– Закономерный результат по такой игре?

– Я считаю так, по такой игре это закономерный результат. Сухая ничья 0:0. Две неуступчивые команды, как «Оболонь» и «Колос», сражались за каждый мяч как результат закономерный итог.

– При такой погоде играть, рассчитывали ли на такую ​​погоду, обувь подобрали?

– Да, подобрали обувь, но погодные условия желают лучшего. Очень вязкое поле, было очень скользко обеим командам. Какие бутсы ни подбираешь, все равно будет скользко.

– Борьба за выживание, однако по такой игре даже не скажешь, что команда борется за выживание. Очень классный футбол показывает «Оболонь».

– Мы работаем каждый день на тренировках, чтобы получать результат. Очки очень тяжело набирать в нашем чемпионате. Один зачетный балл нам в копилку, можно сказать.

– Вы сказали, что закономерный результат, но кто был ближе к победе?

– Вы же видели момент на последней минуте игры, очень классный удар от Виталия Груши, как голкипер «Колоса» отразил тот удар по скользкому газону. Где-то удача от нас отвернулась, можно сказать. Могли забивать в том моменте.