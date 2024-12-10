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Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:02
93
0

Ростислав ТАРАНУХА: «Закономерный результат в матче с Колосом»

Форвард «Оболони» проанализировал сухую ничью

10 декабря 2024, 12:56 | Обновлено 10 декабря 2024, 14:02
93
0
Ростислав ТАРАНУХА: «Закономерный результат в матче с Колосом»
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

Нападающий столичной «Оболони» Ростислав Тарануха высказался по поводу ничейного матча с «Колосом» в рамках 16-го тура УПЛ (0:0).

– Закономерный результат по такой игре?

– Я считаю так, по такой игре это закономерный результат. Сухая ничья 0:0. Две неуступчивые команды, как «Оболонь» и «Колос», сражались за каждый мяч как результат закономерный итог.

– При такой погоде играть, рассчитывали ли на такую ​​погоду, обувь подобрали?

– Да, подобрали обувь, но погодные условия желают лучшего. Очень вязкое поле, было очень скользко обеим командам. Какие бутсы ни подбираешь, все равно будет скользко.

– Борьба за выживание, однако по такой игре даже не скажешь, что команда борется за выживание. Очень классный футбол показывает «Оболонь».

– Мы работаем каждый день на тренировках, чтобы получать результат. Очки очень тяжело набирать в нашем чемпионате. Один зачетный балл нам в копилку, можно сказать.

– Вы сказали, что закономерный результат, но кто был ближе к победе?

– Вы же видели момент на последней минуте игры, очень классный удар от Виталия Груши, как голкипер «Колоса» отразил тот удар по скользкому газону. Где-то удача от нас отвернулась, можно сказать. Могли забивать в том моменте.

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Ростислав Тарануха Оболонь Киев Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос - Оболонь
Андрій Вітренко Источник: ФК Оболонь
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