Кто стал лучшим? Опубликована символическая сборная 16-го тура УПЛ

С пятого по девятое декабря в Украинской Премьер-лиге были сыграны матчи 16-го тура. Из-за воздушной тривоги поединок Ингулец – Заря был прерван и будет доигран в следующем году.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную прошедших матчей этого тура. Лучшим игроком был признан защитник «Карпат» Денис Мирошниченко, который получил оценку 9,2.

В список лучших попали представители пяти клубов – «Карпаты» (4 игрока), «Динамо» (3), «Шахтер» (2), «Колос» (1), «Кривбасс» (1).

Символическая сборная 16-го тура по версии Sofascore