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  4. Кто стал лучшим? Опубликована символическая сборная 16-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
10 декабря 2024, 13:43 |
480
0

Кто стал лучшим? Опубликована символическая сборная 16-го тура УПЛ

Статистический портал Sofascore определил лучших футболистов Премьер-лиги

10 декабря 2024, 13:43 |
480
0
Кто стал лучшим? Опубликована символическая сборная 16-го тура УПЛ
УПЛ. Денис Мирошниченко

С пятого по девятое декабря в Украинской Премьер-лиге были сыграны матчи 16-го тура. Из-за воздушной тривоги поединок Ингулец – Заря был прерван и будет доигран в следующем году.

Статистический портал Sofascore опубликовал символическую сборную прошедших матчей этого тура. Лучшим игроком был признан защитник «Карпат» Денис Мирошниченко, который получил оценку 9,2.

В список лучших попали представители пяти клубов – «Карпаты» (4 игрока), «Динамо» (3), «Шахтер» (2), «Колос» (1), «Кривбасс» (1).

Символическая сборная 16-го тура по версии Sofascore

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига символическая сборная SofaScore Денис Мирошниченко Александр Кемкин Валерий Бондаренко Денис Попов Александр Тымчик Бруниньо Георгий Судаков Хрвое Илич Амбросий Чачуа Владислав Ванат Невертон Карпаты Львов Шахтер Донецк Динамо Киев Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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