Анчелотти не сдержался, отвечая на вопрос о Мбаппе. Что сказал?

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти снова заговорил о французском форварде «сливочных» Килиане Мбаппе. Итальянский специалист подколол журналиста на пресс-конференции.

– Как вы думаете, вчерашнее интервью может положить конец шуму вокруг Мбаппе?

– Сегодняшняя пресс-конференция должна была стать первой, на которой не было бы вопросов о Мбаппе. Пока не появились вы (смеется – прим.).

Килиан в порядке, он прогрессирует, я лишь придал ему уверенность. Она необходима игроку, когда он переходит в новый клуб. У него хорошая динамика, и матч против «Аталанты» может быть очень важным, – сказал Анчелотти.

Уже во вторник, 10 декабря, «Реал» проведет матч шестого тура основного этапа Лиги чемпионов против «Аталанты». Стартовый свисток матча «Аталанта» – «Реал» прозвучит сегодня в 22:00 по киевскому времени.