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  4. «Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ
Испания
09 декабря 2024, 12:51 |
1753
0

«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ

Нападающий «Реала» готов был принести в жертву свою мечту ради мечты брата

09 декабря 2024, 12:51 |
1753
0
«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Этан и Килиан Мбаппе

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношениях со своим младшим братом Этаном Мбаппе – нынешним футболистом «Лилля» и экс-игроком «ПСЖ»:

«Мой младший брат раздавал автографы в 10 лет. У него даже не было подписи.

Когда я уходил из «ПСЖ», я сказал своему младшему брату, что мне жаль, потому что его мечтой было играть в «ПСЖ». Я сказал ему, что ради него могу пожертвовать своей мечтой играть за «Реал», если мой переход разрушит его карьеру в «ПСЖ». Этан ответил, что не хочет оставаться в «ПСЖ» после того, что они сделали со мной.

Если я встречусь со своим младшим братом на поле? Я уничтожу его (смеется)».

Ранее Килиан Мбаппе высказался насчет сборной Франции.

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Килиан Мбаппе Этан Мбаппе Лилль ПСЖ Реал Мадрид чемпионат Франции по футболу чемпионат Испании по футболу Лига 1 (Франция) Ла Лига
Дмитро Вербинський Источник: X (Twitter)
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