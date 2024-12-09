«Я уничтожу его». Мбаппе рассказал об отношениях с экс-игрока ПСЖ

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал об отношениях со своим младшим братом Этаном Мбаппе – нынешним футболистом «Лилля» и экс-игроком «ПСЖ»:

«Мой младший брат раздавал автографы в 10 лет. У него даже не было подписи.

Когда я уходил из «ПСЖ», я сказал своему младшему брату, что мне жаль, потому что его мечтой было играть в «ПСЖ». Я сказал ему, что ради него могу пожертвовать своей мечтой играть за «Реал», если мой переход разрушит его карьеру в «ПСЖ». Этан ответил, что не хочет оставаться в «ПСЖ» после того, что они сделали со мной.

Если я встречусь со своим младшим братом на поле? Я уничтожу его (смеется)».

Ранее Килиан Мбаппе высказался насчет сборной Франции.