Луис ЭНРИКЕ: «Тактику менять не будем. Будем играть агрессивно»
ПСЖ сыграет против Зальцбурга в матче 6-го тура Лиги чемпионов
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против Зальцбурга.
«Матч против Зальцбурга для нас очень важен. Эта Лига чемпионов проходит по новой системе, и она интересна в своем формате. Мы имели несколько матчей с топовыми командами и увидели свои слабые места на поле. Сейчас наша цель - одержать победу.
Тактику менять не будем. Будем играть агрессивно в атаке, нам нужно создавать моменты и реализовывать их. Будем прессинговать соперника с первых минут.
Зальцбург - очень хорошая команда. Им также нужны очки, поэтому к игре готовимся с дополнительной самоотдачей.
Хорошо, что наша команда в боевой готовности. В составе минимальные потери, поэтому будет очень хорошая игра», - прокомментировал Энрике.
ПСЖ встретится с Зальцбургом 10 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.
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