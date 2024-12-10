Луис ЭНРИКЕ: «Тактику менять не будем. Будем играть агрессивно»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал предстоящий матч 6-го тура Лиги чемпионов против Зальцбурга.

«Матч против Зальцбурга для нас очень важен. Эта Лига чемпионов проходит по новой системе, и она интересна в своем формате. Мы имели несколько матчей с топовыми командами и увидели свои слабые места на поле. Сейчас наша цель - одержать победу.

Тактику менять не будем. Будем играть агрессивно в атаке, нам нужно создавать моменты и реализовывать их. Будем прессинговать соперника с первых минут.

Зальцбург - очень хорошая команда. Им также нужны очки, поэтому к игре готовимся с дополнительной самоотдачей.

Хорошо, что наша команда в боевой готовности. В составе минимальные потери, поэтому будет очень хорошая игра», - прокомментировал Энрике.

ПСЖ встретится с Зальцбургом 10 декабря. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.