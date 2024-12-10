Байер заинтересовался турецким вундеркиндом Реала

19-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер попал в шорт-лист леверкузенского «Байера».

Футбольный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что немецкий клуб предложит свою цену за игрока летом.

Известно, что Арда Гюлер хочет получать постоянную игровую практику в Мадриде. Также в королевском клубе сообщили, что зимой рассматривать трансферные предложения относительно молодых игроков не будут. Сначала тренерский штаб «Реала» хочет дать шанс молодежи прогрессировать, а уже после этого определиться, кто подходит клубу, а кто нет.

Арда Гюлер в этом сезоне уже сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее стало известно, что другой немецкий клуб желает продлить контракт с голкипером-ветераном.