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  4. Байер заинтересовался турецким вундеркиндом Реала
Германия
10 декабря 2024, 04:30 |
125
0

Байер заинтересовался турецким вундеркиндом Реала

Арда Гюлер попал в шорт-лист фамацевтов

10 декабря 2024, 04:30 |
125
0
Байер заинтересовался турецким вундеркиндом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

19-летний турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер попал в шорт-лист леверкузенского «Байера».

Футбольный инсайдер Флориан Плеттенберг сообщает, что немецкий клуб предложит свою цену за игрока летом.

Известно, что Арда Гюлер хочет получать постоянную игровую практику в Мадриде. Также в королевском клубе сообщили, что зимой рассматривать трансферные предложения относительно молодых игроков не будут. Сначала тренерский штаб «Реала» хочет дать шанс молодежи прогрессировать, а уже после этого определиться, кто подходит клубу, а кто нет.

Арда Гюлер в этом сезоне уже сыграл 12 матчей и забил 1 гол.

Ранее стало известно, что другой немецкий клуб желает продлить контракт с голкипером-ветераном.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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