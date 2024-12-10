Соперник Шахтера продлит контракт с голкипером-ветераном

38-летний немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подпишет новое соглашение с клубом.

Как сообщает издание Bulinews, клуб объявит о продлении контракта еще до нового года.

Кроме того, стало известно, что в контракте будут прописаны несколько условий, которые пожелал включить вратарь.

Мануэль Нойер начинал игровую карьеру в «Шальке». Там он провел четыре сезона и стал игроком «Баварии». С 2011 года Нойер стал неизменным голкипером красно-белых.

В кубковом матче против леверкузенского «Байера» Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.

Мюнхенская «Бавария» сыграет против «Шахтера» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.