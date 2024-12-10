Соперник Шахтера продлит контракт с голкипером-ветераном
Мануэль Нойер останется в Баварии еще до 2026 года
38-летний немецкий голкипер «Баварии» Мануэль Нойер подпишет новое соглашение с клубом.
Как сообщает издание Bulinews, клуб объявит о продлении контракта еще до нового года.
Кроме того, стало известно, что в контракте будут прописаны несколько условий, которые пожелал включить вратарь.
Мануэль Нойер начинал игровую карьеру в «Шальке». Там он провел четыре сезона и стал игроком «Баварии». С 2011 года Нойер стал неизменным голкипером красно-белых.
В кубковом матче против леверкузенского «Байера» Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере.
Мюнхенская «Бавария» сыграет против «Шахтера» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
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