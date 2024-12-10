Тренер Цыганкова МИЧЕЛ: «Для Жироны каждая игра ЛЧ это исторический момент»
Команда встретится с Ливерпулем в игре 6-го тура Лиги чемпионов
Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал, как команда готовится к матчу 6-го тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«У нас будет настоящая битва с одним из лучших клубов мира. Для нас каждая игра Лиги чемпионов – это исторический момент, мы очень много делаем для болельщиков. Я рад, что именно эта команда может дарить фанатам «Жироны» такие моменты, как вчера с Реалом и завтрашний матч с «Ливерпулем».
У нас был трудный матч против мадридского «Реала», но несмотря на поражение игроки понимают, что нет времени жалеть о проигрыше. В игре против «Ливерпуля» все настроены на бой.
Мы работали и готовились к игре. Команда очень много работала над своими ошибками. Мы очень хорошо организовали игру в обороне. Теперь нужно улучшить атаку, так как у нас есть проблемы с реализацией моментов», – прокомментировал Мічел.
Украинский полузащитник Виктор Цыганков, скорее всего, пропустит игру с «Ливерпулем» из-за травмы.
Ранее стало известно, что главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о «Жироне».
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