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  4. Арне Слот высказался о команде, в которой играет Виктор Цыганков
Лига чемпионов
10 декабря 2024, 01:43 |
48
0

Арне Слот высказался о команде, в которой играет Виктор Цыганков

10 декабря Жирона будет принимать Ливерпуль в матче 6-го тура Лиги чемпионов

10 декабря 2024, 01:43 |
48
0
Арне Слот высказался о команде, в которой играет Виктор Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мыслями о подготовке команды к матчу 6-го тура Лиги чемпионов против испанской «Жироны».

«Мы едем в гости к очень интересной команде, ведь то, чего «Жирона» достигла в Испании, напоминает сказку «Лестера Сити» в Англии. У них замечательный тренер, ведь с таким ограниченным бюджетом вывести команду в Лигу чемпионов – это серьезное достижение.

Конечно, Лига чемпионов – это другой уровень. Здесь играют лучшие команды Европы, и «Жироне» немного тяжело, но в каждом матче они навязывают борьбу соперникам. Против ПСЖ им не повезло, также не хватило удачи в игре с «Фейеноордом». Поэтому мы встретимся с очень сильной командой.

Задача «Ливерпуля» на этом этапе – завершить его в топ-8. Не знаю, имеет ли большое значение выход с первого места в группе. Мне кажется, главное – финишировать среди первых восьми, чтобы избежать дополнительных матчей.

Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы войти в эту первую восьмерку. Не стоит забывать, что у нас впереди еще сложная борьба в чемпионате Англии», – отметил Арне Слот на предматчевой пресс-конференции.

За «Жирону» выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, который скорее всего игру против «Ливерпуля» пропустит из-за травмы.

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем с «Баварией».

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Лига чемпионов Ливерпуль Жирона Арне Слот Виктор Цыганков
Олександр Сільченко Источник: ФК Ливерпуль
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