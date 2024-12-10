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  4. ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
Англия
10 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:08
64
0

ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ

Джаррод Боуэн и Марио Лемина устроили драку после игры «Вест Хэм» и «Вулвз»

10 декабря 2024, 02:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:08
64
0
ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.

После игры Джаррод Боуэн и Марио Лемина устроили драку на футбольном поле во время рукопожатий команд.

Лемина напал на соперника, и оба повалились на землю, после чего оппонентов разняли другие футболисты.

У молотобойцев голами отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, а у волков гол в свой актив записал Мэтт Доэрти.

«Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» с 9 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.

ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ

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Вулверхэмптон драка чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Марио Лемина Вест Хэм - Вулверхэмптон Вест Хэм Джаррод Боуэн фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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