ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
Джаррод Боуэн и Марио Лемина устроили драку после игры «Вест Хэм» и «Вулвз»
В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» дома обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:1.
После игры Джаррод Боуэн и Марио Лемина устроили драку на футбольном поле во время рукопожатий команд.
Лемина напал на соперника, и оба повалились на землю, после чего оппонентов разняли другие футболисты.
У молотобойцев голами отличились Томаш Соучек и Джаррод Боуэн, а у волков гол в свой актив записал Мэтт Доэрти.
«Вест Хэм» набрал 18 очков и занимает 14-е место в АПЛ. «Вулверхэмптон» с 9 очками находится в зоне вылета на 19-й позиции.
ФОТО. У Волка снесло крышу. Лемина напал на соперника после матча АПЛ
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