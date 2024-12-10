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10 декабря 2024, 01:38 |
224
0

ФОТО. Футболист сборной Украины поменяет внешность. Намек понятен

Кристина Яремчук слила дальнейшие планы мужа

10 декабря 2024, 01:38 |
224
0
ФОТО. Футболист сборной Украины поменяет внешность. Намек понятен
Instagram. Кристина и Роман Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, опубликовала довольно любопытное сторис на своей странице в Instagram.

Правда, затем почему-то удалила. Тем не менее, всё что когда-либо было опубликовано в интернете, остаётся в интернете навсегда.

На снимке изображен 29-летний футболист с телефоном в руках, Кристина не могла не пошутить над мужем:

«В поисках хирурга по ринопластике», – написала жена нападающего «Олимпиакоса».

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Эта шутка связана с недавней неприятной травмой, полученной в матче Лиги Европы против «ФКСБ».

Также не стоит исключать, что Роман будет вынужден обратиться к специалисту, если травма будет мешать нормальной жизнедеятельности.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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