ФОТО. Футболист сборной Украины поменяет внешность. Намек понятен
Кристина Яремчук слила дальнейшие планы мужа
Жена нападающего сборной Украины и «Олимпиакоса» Романа Яремчука, Кристина, опубликовала довольно любопытное сторис на своей странице в Instagram.
Правда, затем почему-то удалила. Тем не менее, всё что когда-либо было опубликовано в интернете, остаётся в интернете навсегда.
На снимке изображен 29-летний футболист с телефоном в руках, Кристина не могла не пошутить над мужем:
«В поисках хирурга по ринопластике», – написала жена нападающего «Олимпиакоса».
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Эта шутка связана с недавней неприятной травмой, полученной в матче Лиги Европы против «ФКСБ».
Также не стоит исключать, что Роман будет вынужден обратиться к специалисту, если травма будет мешать нормальной жизнедеятельности.
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