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  4. ФОТО. Яремчук отреагировал на свою кровавую травму, показав последствия
Лига Европы
29 ноября 2024, 08:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 08:56
1086
1

ФОТО. Яремчук отреагировал на свою кровавую травму, показав последствия

Роман выложил stories в Instagram

29 ноября 2024, 08:54 | Обновлено 29 ноября 2024, 08:56
1086
1
ФОТО. Яремчук отреагировал на свою кровавую травму, показав последствия
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук показал последствия своей кровавой травмы, полученной в матче пятого тура Лиги Европы против ФКСБ (Стяуа). (0:0).

«С днем ​​рождения», лаконично подписал снимок Роман Яремчук, который вчера, 27 ноября, праздновал свое 29-летие.

На 80-й украинец опасно пробил по воротам соперников, но не смог отличиться. При ударе в Романа влетел защитник соперников и разбил украинцу, судя по всему, нос.

Яремчук так и не смог продолжить игру. Две минуты Олимпиакос играл вдесятером, после чего на 85-й вместо нападающего сборной Украины вышел 17-летний Харалампос Костоулас.

Ранее главный тренер «Олимпиакоса» прокомментировал травму Романа Яремчука.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей Лига Европы травма носа ФКСБ (Стяуа) Бухарест
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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