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Чемпионат Италии
Монца
09.12.2024 21:45 – FT 1 : 2
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
18
0

Монца – Удинезе – 1:2. Вновь в гонке за еврокубки. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А

10 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
18
0
Монца – Удинезе – 1:2. Вновь в гонке за еврокубки. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между командами «Монца» и «Удинезе».

Игра проходила на стадионе «Бриантео» в Монце и завершилась победой «Удинезе» со счетом 2:1.

Серия A. 15 тур. 9 декабря

«Монца» – «Удинезе» – 1:2

Голы: Кириопулос, 47 – Лукка 6, Бийол, 70

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Удинезе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Кирьякопулос (Монца).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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Монца Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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