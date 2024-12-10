Италия10 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
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Монца – Удинезе – 1:2. Вновь в гонке за еврокубки. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А
10 декабря 2024, 01:00 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
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9 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между командами «Монца» и «Удинезе».
Игра проходила на стадионе «Бриантео» в Монце и завершилась победой «Удинезе» со счетом 2:1.
Серия A. 15 тур. 9 декабря
«Монца» – «Удинезе» – 1:2
Голы: Кириопулос, 47 – Лукка 6, Бийол, 70
Видеообзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Яка Бийол (Удинезе).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Кирьякопулос (Монца).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Лукка (Удинезе).
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