9 декабря в рамках 15-го тура Серии A состоялся матч между командами «Монца» и «Удинезе».

Игра проходила на стадионе «Бриантео» в Монце и завершилась победой «Удинезе» со счетом 2:1.

Серия A. 15 тур. 9 декабря

«Монца» – «Удинезе» – 1:2

Голы: Кириопулос, 47 – Лукка 6, Бийол, 70

Видеообзор матча: