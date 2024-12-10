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Чемпионат Италии
Монца
09.12.2024 21:45 – FT 1 : 2
Удинезе
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Италия
10 декабря 2024, 00:04 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:06
44
0

27 ударов – 1 гол. Монца проиграла Удинезе в матче Серии А

Поединок 15-го тура итальянского чемпионата состоялся 9 декабря

10 декабря 2024, 00:04 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:06
44
0
27 ударов – 1 гол. Монца проиграла Удинезе в матче Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine.

9 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Монца» и «Удинезе». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.

«Монца» больше владела инициативой, чаще угрожала вратарю соперника и даже нанесла 27 ударов в сторону ворот, однако результата это не дало. Победный гол был забит на 70-й минуте – отметился защитник гостей Яка Бийол.

«Монца» продолжает бороться за выживание – в активе клуба 10 баллов и 19-е место в турнирной таблице. «Удинезе» имеет в активе 20 очков и разместился на девятой позиции.

Серия А, 15-й тур. 9 декабря

Монца – Удинезе – 1:2

Голы: Кирьякополус, 47 – Лукка, 6, Бийол, 70

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Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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