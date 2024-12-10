27 ударов – 1 гол. Монца проиграла Удинезе в матче Серии А
Поединок 15-го тура итальянского чемпионата состоялся 9 декабря
9 декабря состоялся матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Монца» и «Удинезе». Гости одержали минимальную победу со счетом 2:1.
«Монца» больше владела инициативой, чаще угрожала вратарю соперника и даже нанесла 27 ударов в сторону ворот, однако результата это не дало. Победный гол был забит на 70-й минуте – отметился защитник гостей Яка Бийол.
«Монца» продолжает бороться за выживание – в активе клуба 10 баллов и 19-е место в турнирной таблице. «Удинезе» имеет в активе 20 очков и разместился на девятой позиции.
Серия А, 15-й тур. 9 декабря
Монца – Удинезе – 1:2
Голы: Кирьякополус, 47 – Лукка, 6, Бийол, 70
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