Лига чемпионов10 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
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«Молодость и опыт». Лаймер – про предстоящий матч с Шахтером
Конрад Лаймер похвалил донецкий клуб
10 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
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Австрийский полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера»:
«Шахтер – это хорошая команда. в которой хорошо совмещаются молодость и опыт. Для нас важно подготовиться и хорошо сыграть в свою игру».
Матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» состоится 10 ноября в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Мануель Нойер пропустит матч с «Шахтером».
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