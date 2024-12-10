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Лига чемпионов
10 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
92
0

«Молодость и опыт». Лаймер – про предстоящий матч с Шахтером

Конрад Лаймер похвалил донецкий клуб

10 декабря 2024, 00:46 | Обновлено 10 декабря 2024, 01:36
92
0
«Молодость и опыт». Лаймер – про предстоящий матч с Шахтером
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Австрийский полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера»:

«Шахтер – это хорошая команда. в которой хорошо совмещаются молодость и опыт. Для нас важно подготовиться и хорошо сыграть в свою игру».

Матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» состоится 10 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мануель Нойер пропустит матч с «Шахтером».

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Конрад Лаймер Лига чемпионов Бавария Шахтер Донецк Шахтер - Бавария
Данііл Киріяка Источник: ФК Бавария
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