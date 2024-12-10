«Молодость и опыт». Лаймер – про предстоящий матч с Шахтером

Австрийский полузащитник мюнхенской «Баварии» Конрад Лаймер дал комментарий перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Шахтера»:

«Шахтер – это хорошая команда. в которой хорошо совмещаются молодость и опыт. Для нас важно подготовиться и хорошо сыграть в свою игру».

Матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Баварией» состоится 10 ноября в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мануель Нойер пропустит матч с «Шахтером».