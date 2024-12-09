КОМПАНИ: «У Нойера – перелом ребра. Шахтер имеет техничных игроков»
Главный тренер Баварии дал пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпонов
Главный тренер Баварии Венсан Компани дал пресс-конференцию накануне матча 6-го тура Лиги чемпионов против Шахтера, который пройдет вечером 10 декабря в Гельзенкирхене.
– Завтра для вас несколько специфическая игра. Игра в Германии, но не своем стадионе.
– Конечно, это новая ситуация. Хочется играть на домашних аренах клубов, в которых они базируются. Но такая ситуация – будем играть перед немецкими болельщиками. Но не забываем, что этот матч будет не на Альянц Арене.
– Вы в последнее время доминируете, но не забиваете много. Что скажете про стандарты?
– Все факторы играют важную роль. Включая стандарты. Для меня важно, чтобы мы создавали эти моменты. А будет ли это угловой или штрафной – не важно. Хаденхайму мы забили с углового. Но играют роль и другие факторы. Например, как ты прессингуешь. А голы… Главное – чтобы мы побеждали и создавали моменты.
– Как меняется игра вашей команды, если в воротах стоит не Нойер, а Даниэль Перец?
– Я никогда не говорю, чтобы он копировал Нойера. Он должен играть в свою игру. Он заслуживает играть в нашей команде. Понимаю, что Нойер – наш вратарь №1, но если Перец будет показывать свою игру, то будет давать нам уверенность.
– Когда вернется Нойер?
– У него перелом ребра. В этом году он уже не сыграет. Для нас важно, чтобы он восстановился. И, может быть, в январе он вернется.
– Когда вы выступали за Манчестер Сити, то играли против Шахтера в течение нескольких сезонов. Что вы можете сказать о тех матчах и можете ли провести параллели с нынешней командой?
– Я, конечно, помню эти игры. Шахтер всегда был командой с техничными сильными игроками, которая любила доминировать. Эти компоненты я вижу и сейчас. Конечно, национальный чемпионат влияет на их ДНК Шахтера – там они играют в атакующий футбол. И у них есть смесь опытных и молодых украинцев и иностранных футболистов. Мы очень уважаем эту команду и завтра выйдем на поле, чтобы постараться победить.
– В последнее время много говорят об интересе Баварии к Мудрику. Как вы это прокомментируете?
– Я знаю несколько очень хороших и талантливых украинских футболистов. Но сейчас этот вопрос не стоит. Все трансферные вопросы будет обсуждаться в январе.
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