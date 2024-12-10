Хетафе дома переиграл Эспаньол и покинул зону вылета Ла Лиги

В матче 16-го тура чемпионата Испании обыграл «Хетафе» на своем поле «Эспаньол» со счетом 1:0.

Единственный гол для хозяев поля на 8-й минуте забил Альваро Родригес.

После этого матча «Хетафе» с 16 очками покинул зону вылета (15-е место).

«Эспаньол» с 13 очками находится в тройке аутсайдеров на 18-й позиции.

Ла Лига. 16-й тур, 09 декабря

Хетафе – Эспаньол – 1:0

Гол: Альваро Родригес, 8

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