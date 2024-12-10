Испания10 декабря 2024, 00:31 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:05
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Хетафе дома переиграл Эспаньол и покинул зону вылета Ла Лиги
Единственный гол для хозяев поля на 8-й минуте забил Альваро Родригес
10 декабря 2024, 00:31 | Обновлено 10 декабря 2024, 02:05
15
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В матче 16-го тура чемпионата Испании обыграл «Хетафе» на своем поле «Эспаньол» со счетом 1:0.
Единственный гол для хозяев поля на 8-й минуте забил Альваро Родригес.
После этого матча «Хетафе» с 16 очками покинул зону вылета (15-е место).
«Эспаньол» с 13 очками находится в тройке аутсайдеров на 18-й позиции.
Ла Лига. 16-й тур, 09 декабря
Хетафе – Эспаньол – 1:0
Гол: Альваро Родригес, 8
Видео гола и обзор
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
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