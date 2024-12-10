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Хетафе
09.12.2024 22:00 – FT 1 : 0
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Испания
10 декабря 2024, 00:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:59
22
0

Хетафе – Эспаньол – 1:0. Вырвались из зоны вылета. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги

10 декабря 2024, 00:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:59
22
0
Хетафе – Эспаньол – 1:0. Вырвались из зоны вылета. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

9 декабря в рамках 16-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Хетафе» и «Эспаньол».

Игра завершилась победой «Хетафе» с минимальным счетом 1:0.

Ла Лига. 16 тур. 9 декабря

«Эспаньол» – «Эспаньол» – 1:0

Гол: Родригес, 8

Видеообзор матча:

События матча

8’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
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Хетафе Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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