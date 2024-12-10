Испания10 декабря 2024, 00:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:59
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Хетафе – Эспаньол – 1:0. Вырвались из зоны вылета. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Ла Лиги
10 декабря 2024, 00:38 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:59
22
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9 декабря в рамках 16-го тура Ла Лиги прошел матч между командами «Хетафе» и «Эспаньол».
Игра завершилась победой «Хетафе» с минимальным счетом 1:0.
Ла Лига. 16 тур. 9 декабря
«Эспаньол» – «Эспаньол» – 1:0
Гол: Родригес, 8
Видеообзор матча:
События матча
8’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Родригес (Хетафе).
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