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Испания
10 декабря 2024, 00:24 |
92
0

«Должен двигаться дальше». Звезда Реала не мог уснуть после недавнего матча

Федерико Вальверде признался, что не мог уснуть после матча с «Атлетиком»

10 декабря 2024, 00:24 |
92
0
«Должен двигаться дальше». Звезда Реала не мог уснуть после недавнего матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Вальверде

Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о том, что не мог уснуть после недавнего матча в чемпионате Испании с «Атлетиком», в котором совершил результативную ошибку:

«Пару игр назад я допустил голевую ошибку, чего никогда не случалось со мной ранее. В ту ночь у меня были проблемы со сном». «Но я должен двигаться дальше и показать что я являюсь одним из капитанов».

В том матче «Реал» уступил со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал ключевого игрока «Реала».

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Федерико Вальверде Реал Мадрид Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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