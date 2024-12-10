«Должен двигаться дальше». Звезда Реала не мог уснуть после недавнего матча
Федерико Вальверде признался, что не мог уснуть после матча с «Атлетиком»
Уругвайский полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде рассказал о том, что не мог уснуть после недавнего матча в чемпионате Испании с «Атлетиком», в котором совершил результативную ошибку:
«Пару игр назад я допустил голевую ошибку, чего никогда не случалось со мной ранее. В ту ночь у меня были проблемы со сном». «Но я должен двигаться дальше и показать что я являюсь одним из капитанов».
В том матче «Реал» уступил со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал ключевого игрока «Реала».
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