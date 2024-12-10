Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал незаменимого игрока для клуба:

«Мы не можем заменить Федерико Вальверде, он является ключевым игроком для нас».

«Про отдых игроков можно думать тогда. когда нет травмированных игроков. А у нас их было много».

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал о будущем молодых талантов «Реала».