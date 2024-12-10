Испания10 декабря 2024, 00:15 |
194
0
Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала
Им является Федерико Вальверде
10 декабря 2024, 00:15 |
194
0
Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал незаменимого игрока для клуба:
«Мы не можем заменить Федерико Вальверде, он является ключевым игроком для нас».
«Про отдых игроков можно думать тогда. когда нет травмированных игроков. А у нас их было много».
В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал о будущем молодых талантов «Реала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 30
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер
Футбол | 09 декабря 2024, 20:44 22
Шансы невелики, но они все равно есть
Футбол | 09.12.2024, 07:23
Футбол | 09.12.2024, 08:13
Футбол | 09.12.2024, 22:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2024, 07:11 8
08.12.2024, 17:39 2
08.12.2024, 08:54
09.12.2024, 17:45 16
08.12.2024, 02:11 15
Бокс
08.12.2024, 22:09 6
09.12.2024, 18:25 5