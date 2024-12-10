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  4. Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала
Испания
10 декабря 2024, 00:15 |
194
0

Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала

Им является Федерико Вальверде

10 декабря 2024, 00:15 |
194
0
Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал незаменимого игрока для клуба:

«Мы не можем заменить Федерико Вальверде, он является ключевым игроком для нас».

«Про отдых игроков можно думать тогда. когда нет травмированных игроков. А у нас их было много».

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 22 матча на клубном уровне во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что Анчелотти рассказал о будущем молодых талантов «Реала».

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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