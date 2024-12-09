Вопрос закрыт. Анчелотти прокомментировал будущее молодых звезд Реала

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее турецкого полузащитник Арды Гюлера и бразильского нападающего Эндрика:

«Эндрик остается тут, как и Гюлер. Возможно им нужно больше игрового времени, но я не имею предубеждений. Я стараюсь выпускать на матчи лучших игроков, вне зависимости от того, 18 им или 40. Да, с молодежью надо быть терпеливым. Они полны энтузиазма, но поскольку они молоды, им также приходится учиться определенным вещам. У меня нет предубеждений относительно молодежи: за свою карьеру я выпускал на поле людей, которым было 17 или 18 лет, если считал, что они идеально подходят для участия в матче».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать защитника топового клуба.