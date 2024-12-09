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  4. Вопрос закрыт. Анчелотти прокомментировал будущее молодых звезд Реала
Испания
09 декабря 2024, 23:40 |
321
0

Вопрос закрыт. Анчелотти прокомментировал будущее молодых звезд Реала

Арда Гюлер и Эндрик остаются в команде

09 декабря 2024, 23:40 |
321
0
Вопрос закрыт. Анчелотти прокомментировал будущее молодых звезд Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал будущее турецкого полузащитник Арды Гюлера и бразильского нападающего Эндрика:

«Эндрик остается тут, как и Гюлер. Возможно им нужно больше игрового времени, но я не имею предубеждений. Я стараюсь выпускать на матчи лучших игроков, вне зависимости от того, 18 им или 40. Да, с молодежью надо быть терпеливым. Они полны энтузиазма, но поскольку они молоды, им также приходится учиться определенным вещам. У меня нет предубеждений относительно молодежи: за свою карьеру я выпускал на поле людей, которым было 17 или 18 лет, если считал, что они идеально подходят для участия в матче».

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет подписать защитника топового клуба.

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Карло Анчелотти Арда Гюлер Эндрик чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Данііл Киріяка Источник: AS
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