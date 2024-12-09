Реал желает подписать защитника топ-клуба. Он забивал Украине на Евро
Дензел Дюмфрис может покинуть «Интер»
Мадридский «Реал» интересуется нидерландским защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, королевский клуб определил 28-летнего футболиста как приоритетный вариант для усиления обороны.
В сезоне 2024/25 Дензел Дюмфрис провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Напомним, Дюмфрис забивал за сборную Нидерландов в ворота сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021. Тогда «сине-желтые» проиграли со счетом 2:3.
Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Жироны» Ладиславом Крейчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наибольшее признание досталось Францу Беккенбауэру
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер