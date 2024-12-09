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  4. Реал желает подписать защитника топ-клуба. Он забивал Украине на Евро
Испания
09 декабря 2024, 16:41 |
264
0

Реал желает подписать защитника топ-клуба. Он забивал Украине на Евро

Дензел Дюмфрис может покинуть «Интер»

09 декабря 2024, 16:41 |
264
0
Реал желает подписать защитника топ-клуба. Он забивал Украине на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис

Мадридский «Реал» интересуется нидерландским защитником миланского «Интера» Дензелом Дюмфрисом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб определил 28-летнего футболиста как приоритетный вариант для усиления обороны.

В сезоне 2024/25 Дензел Дюмфрис провел 16 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Напомним, Дюмфрис забивал за сборную Нидерландов в ворота сборной Украины в матче 1-го тура группового этапа Евро-2021. Тогда «сине-желтые» проиграли со счетом 2:3.

Ранее сообщалось, что «Реал» интересуется защитником «Жироны» Ладиславом Крейчи.

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Дензел Дюмфрис Реал Мадрид Интер Милан трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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