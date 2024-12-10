Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Переговоры ведутся. Байер попытается подписать таланта из Реала
Германия
10 декабря 2024, 00:02 |
272
0

Переговоры ведутся. Байер попытается подписать таланта из Реала

Арда Гюлер привлекает внимание «аптекарей»

10 декабря 2024, 00:02 |
272
0
Переговоры ведутся. Байер попытается подписать таланта из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может присоединиться к леверкузенскому «Байеру», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, чемпионы Германии давно следят за 19-летним игроком. В Испании не планируют отпускать игрока зимой. но если «сливочные» решат попрощаться с турком летом, то немецкий клуб вступит в игру. «Байер» уже вел переговоры с семьей игрока и его агентами.

Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал будущее талантов «Реала».

По теме:
«Должен двигаться дальше». Звезда Реала не мог уснуть после недавнего матча
Не Мбаппе. Анчелотти назвал ключевого игрока Реала
Вопрос закрыт. Анчелотти прокомментировал будущее молодых звезд Реала
Реал Мадрид Арда Гюлер Байер трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 09 декабря 2024, 20:44 22
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Шахтер – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Шансы невелики, но они все равно есть

Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 30
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата
Турнирная таблица УПЛ. Динамо стало единоличным лидером чемпионата

В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер

Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Роналду отправил экс-игроку Реала фото своего члена. Конфликт продолжается?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Футбол | 09.12.2024, 00:11
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
Назван лучший защитник в истории футбола. Кто опередил Мальдини?
МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»
Футбол | 09.12.2024, 22:17
МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»
МАТВИЕНКО: «Добираться на матч 15 часов – не оправдание для Шахтера»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я не буду пожимать руку ни одному тренеру Карпат»
09.12.2024, 07:23 8
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
08.12.2024, 01:51
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
ОФИЦИАЛЬНО. Сыграли только первый тайм. Матч УПЛ перенесен на 2025 год
08.12.2024, 17:39 2
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
Фрэнк УОРРЕН: «Сразу после поражения от Усика Фьюри повторял только одно»
09.12.2024, 07:44 4
Бокс
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
Суперзвезда Ман Сити после неудач решил покинуть клуб и перейти к Месси
08.12.2024, 22:09 6
Футбол
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
Форвард сборной Украины разозлил владельца клуба. Он хочет его продать
08.12.2024, 20:54 3
Футбол
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
Ротань пояснил, почему Александрия потерпела разгромное поражение от Динамо
09.12.2024, 07:11 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем