Переговоры ведутся. Байер попытается подписать таланта из Реала

Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может присоединиться к леверкузенскому «Байеру», сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, чемпионы Германии давно следят за 19-летним игроком. В Испании не планируют отпускать игрока зимой. но если «сливочные» решат попрощаться с турком летом, то немецкий клуб вступит в игру. «Байер» уже вел переговоры с семьей игрока и его агентами.

Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал будущее талантов «Реала».