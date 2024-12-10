Германия10 декабря 2024, 00:02 |
272
0
Переговоры ведутся. Байер попытается подписать таланта из Реала
Арда Гюлер привлекает внимание «аптекарей»
10 декабря 2024, 00:02 |
272
0
Турецкий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может присоединиться к леверкузенскому «Байеру», сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, чемпионы Германии давно следят за 19-летним игроком. В Испании не планируют отпускать игрока зимой. но если «сливочные» решат попрощаться с турком летом, то немецкий клуб вступит в игру. «Байер» уже вел переговоры с семьей игрока и его агентами.
Ранее сообщалось, что Анчелотти прокомментировал будущее талантов «Реала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2024, 20:44 22
Шансы невелики, но они все равно есть
Футбол | 09 декабря 2024, 20:05 30
В топ-тройку УПЛ также входят Александрия и донецкий Шахтер
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Футбол | 09.12.2024, 00:11
Футбол | 09.12.2024, 22:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.12.2024, 07:23 8
08.12.2024, 01:51
08.12.2024, 17:39 2
09.12.2024, 07:44 4
08.12.2024, 22:09 6
08.12.2024, 20:54 3
09.12.2024, 07:11 8