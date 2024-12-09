Купили за 86 млн евро. Звездный игрок Барселоны может покинуть клуб зимой

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Руководство клуба недовольно постоянными травмами нидерландского игрока – в Испании считают, что из-за повреждений футболист не может набрать оптимальную форму и показывать удовлетворительные результаты. Местные журналисты сообщают, что де Йонг показывает признаки неуверенности и слишком часто ошибается на футбольном поле, что влияет на результат «Барселоны».

В клубе не собираются препятствовать уходу игрока и готовы рассмотреть все предложения, которые поступят в ближайшее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является французский «ПСЖ».

Френки де Йонг перебрался в Испанию в 2019 году из «Аякса» – тогда каталонский клуб потратил 86 млн евро. Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» собирается побороться с конкурентами за нидерландца.