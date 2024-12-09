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  4. Купили за 86 млн евро. Звездный игрок Барселоны может покинуть клуб зимой
Испания
09 декабря 2024, 23:36 |
686
0

Купили за 86 млн евро. Звездный игрок Барселоны может покинуть клуб зимой

Френки де Йонг никак не может набрать оптимальную форму из-за постоянных травм

09 декабря 2024, 23:36 |
686
0
Купили за 86 млн евро. Звездный игрок Барселоны может покинуть клуб зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Полузащитник испанской «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб в ближайшее трансферное окно.

Руководство клуба недовольно постоянными травмами нидерландского игрока – в Испании считают, что из-за повреждений футболист не может набрать оптимальную форму и показывать удовлетворительные результаты. Местные журналисты сообщают, что де Йонг показывает признаки неуверенности и слишком часто ошибается на футбольном поле, что влияет на результат «Барселоны».

В клубе не собираются препятствовать уходу игрока и готовы рассмотреть все предложения, которые поступят в ближайшее трансферное окно. Главным претендентом на игрока является французский «ПСЖ».

Френки де Йонг перебрался в Испанию в 2019 году из «Аякса» – тогда каталонский клуб потратил 86 млн евро. Ранее сообщалось, что английский «Ливерпуль» собирается побороться с конкурентами за нидерландца.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Френки де Йонг
Микола Титюк Источник
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