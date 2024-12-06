Ливерпуль готов подписать звездного хавбека Барселоны за смехотворную сумму

Английский «Ливерпуль» изучает возможность подписания в 2025 году нидерландского хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

27-летний футболист является вторым в списке наиболее высокооплачиваемых игроков каталонского клуба и входит в топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов Европы, однако в «Барселоне» ощущают, что де Йонг не оправдывает этих денег.

Учитывая тот факт, что контракт нидерландца действует до лета 2026 года, а подписание нового соглашения будет вряд ли реально, так как Френки не согласится пойти на снижение оклада, в «Барселоне» хотят попробовать продать де Йонга в 2025-м.

Активный интерес к хавбеку проявляет «Ливерпуль», но там пока готовы сделать по де Йонгу абсолютно смехотворное предложение – в 30 миллионов евро с возможностью бонусов еще на 10 миллионов.

Очевидно, в «Ливерпуле» понимают всю сложность ситуации, которая есть вокруг персоны де Йонга в «Барселоне» и считают, что каталонцам придется идти на компромисс в торгах.

Напомним, летом 2019 года трансфер де Йонга из «Аякса» обошелся «Барселоне» в 86 миллионов евро.