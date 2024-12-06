Без обладателя ЗМ. Названы 20 футболистов с наибольшими зарплатами в Европе

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 20 самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских лиг.

Тройку топа открыл бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. 400 тысяч фунтов стерлингов – именно таким является его недельный оклад.

На втором месте расположился французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Пока ему не удается показать свой лучший футбол в Испании, но тем не менее он зарабатывает почти 500 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.

Самым высокооплачиваемым футболистом Европы на данный момент является польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. Каждую неделю он становится богаче на 523 тысячи британских фунтов.

Интересно, что в двадцатку рейтинга не попал нынешний обладатель «Золотого мяча» Родри, то есть лучший футболист мира.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 лигах Европы: