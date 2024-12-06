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06 декабря 2024, 19:06 |
711
0

Без обладателя ЗМ. Названы 20 футболистов с наибольшими зарплатами в Европе

Больше всех зарабатывает Роберт Левадовски

06 декабря 2024, 19:06 |
711
0
Без обладателя ЗМ. Названы 20 футболистов с наибольшими зарплатами в Европе
GiveMeSport

Популярное интернет-издание GiveMeSport опубликовало рейтинг из 20 самых высокооплачиваемых футболистов топ-5 европейских лиг.

Тройку топа открыл бельгийский полузащитник английского «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне. 400 тысяч фунтов стерлингов – именно таким является его недельный оклад.

На втором месте расположился французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. Пока ему не удается показать свой лучший футбол в Испании, но тем не менее он зарабатывает почти 500 тысяч фунтов стерлингов еженедельно.

Самым высокооплачиваемым футболистом Европы на данный момент является польский форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски. Каждую неделю он становится богаче на 523 тысячи британских фунтов.

Интересно, что в двадцатку рейтинга не попал нынешний обладатель «Золотого мяча» Родри, то есть лучший футболист мира.

Топ-20 самых высокооплачиваемых футболистов в топ-5 лигах Европы:

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Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Кевин де Брюйне Гарри Кейн Эрлинг Холанд Давид Алаба Душан Влахович Каземиро Мохамед Салах Мануэль Нойер Джуд Беллингем Винисиус Жуниор Ян Облак Томас Мюллер Усман Дембеле Йозуа Киммих Френки де Йонг Лукас Эрнандес Серж Гнабри Бруну Фернандеш Родри Барселона Реал Мадрид Манчестер Сити Бавария Ювентус Манчестер Юнайтед Ливерпуль Атлетико Мадрид ПСЖ зарплаты рейтинг GiveMeSport
Дмитро Вербинський Источник: GiveMeSport
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