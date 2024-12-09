У Забарного появится конкурент. Борнмут подпишет перспективного центрбэка

Американский защитник «Ди Си Юнайтед» Матаи Акинмбони станет игроком «Борнмута», сообщает GiveMeSport.

18-летний футболист мог стать игроком «вишен» еще летом, но присоединится к клубу в январе. Обошелся игрок команде Забарного в сумму около 2,5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне МЛС Матаи Акинмбони провел 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в «Реал».