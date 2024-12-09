Англия09 декабря 2024, 23:28 |
389
2
У Забарного появится конкурент. Борнмут подпишет перспективного центрбэка
Матай Акинмбони станет игроком «вишен»
09 декабря 2024, 23:28 |
389
2
Американский защитник «Ди Си Юнайтед» Матаи Акинмбони станет игроком «Борнмута», сообщает GiveMeSport.
18-летний футболист мог стать игроком «вишен» еще летом, но присоединится к клубу в январе. Обошелся игрок команде Забарного в сумму около 2,5 миллионов долларов.
В прошедшем сезоне МЛС Матаи Акинмбони провел 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что Илья Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в «Реал».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 декабря 2024, 22:59 28
В уик-энд киевский клуб вышел в единоличные лидеры Украинской Премьер-лиги
Бокс | 09 декабря 2024, 07:44 4
Промоутер рассказал о состоянии Тайсона после майского поражения
Футбол | 09.12.2024, 15:19
Футбол | 09.12.2024, 23:21
Футбол | 09.12.2024, 05:13
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Это не конкурент, а будущая смена Забарного. Летом Илья перейдет в топ за 60-80 лямов евро.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.12.2024, 17:39 2
08.12.2024, 22:09 6
09.12.2024, 07:11 8
08.12.2024, 02:11 15
08.12.2024, 12:31 3
08.12.2024, 20:54 3
09.12.2024, 20:05 30
Бокс