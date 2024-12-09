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  4. У Забарного появится конкурент. Борнмут подпишет перспективного центрбэка
Англия
09 декабря 2024, 23:28 |
389
2

У Забарного появится конкурент. Борнмут подпишет перспективного центрбэка

Матай Акинмбони станет игроком «вишен»

09 декабря 2024, 23:28 |
389
2
У Забарного появится конкурент. Борнмут подпишет перспективного центрбэка
Getty Images/Global Images Ukraine. Матаи Акинмбони

Американский защитник «Ди Си Юнайтед» Матаи Акинмбони станет игроком «Борнмута», сообщает GiveMeSport.

18-летний футболист мог стать игроком «вишен» еще летом, но присоединится к клубу в январе. Обошелся игрок команде Забарного в сумму около 2,5 миллионов долларов.

В прошедшем сезоне МЛС Матаи Акинмбони провел 8 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Илья Забарный отреагировал на комментарии о трансфере в «Реал».

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Илья Забарный Борнмут Ди Си Юнайтед трансферы АПЛ трансферы
Данііл Киріяка Источник: GiveMeSport
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Серж
Это не конкурент, а будущая смена Забарного. Летом Илья перейдет в топ за 60-80 лямов евро.
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