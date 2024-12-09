Вечером 9 декабря, перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле арены в Гельзенкирхене.

По регламенту УЕФА – первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: журналисты могли наблюдать разминку команды и некоторые упражнения с мячом.

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Далее подопечные Марино Пушича работали над удержанием мяча, пасингом и ударами, а также сыграли небольшой двусторонний матч на трети поля. В общей сложности сессия длилась около 1 часа.

Тренировку донецкого клуба посетил экс-футболист горняков Жуниор Мораес, который тепло пообщался с бывшими партнерами по команде, персоналом и менеджерами клуба.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Бавария состоится на Арене АуфШальке (Фельтинс-Арена) 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Открытая тренировка Шахтера. Матч в Германии против немецкого гранда