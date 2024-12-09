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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 23:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:38
96
0

ФОТО. Открытая тренировка Шахтера. Матч в Германии против немецкого гранда

Донецкую команду ждет большой экзамен в Лиге чемпионов

09 декабря 2024, 23:34 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:38
96
0
ФОТО. Открытая тренировка Шахтера. Матч в Германии против немецкого гранда
ФК Шахтер Донецк

Вечером 9 декабря, перед игрой Лиги чемпионов с «Баварией», футболисты «Шахтера» провели тренировку на поле арены в Гельзенкирхене.

По регламенту УЕФА – первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: журналисты могли наблюдать разминку команды и некоторые упражнения с мячом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Далее подопечные Марино Пушича работали над удержанием мяча, пасингом и ударами, а также сыграли небольшой двусторонний матч на трети поля. В общей сложности сессия длилась около 1 часа.

Тренировку донецкого клуба посетил экс-футболист горняков Жуниор Мораес, который тепло пообщался с бывшими партнерами по команде, персоналом и менеджерами клуба.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Бавария состоится на Арене АуфШальке (Фельтинс-Арена) 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Открытая тренировка Шахтера. Матч в Германии против немецкого гранда

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Шахтер Донецк Бавария тренировка Лига чемпионов Марино Пушич Шахтер - Бавария фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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