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Лига чемпионов
09 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:16
75
0

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией

Игра состоится вечером 10 декабря на стадионе в немецком Гельзенкирхене

09 декабря 2024, 23:17 | Обновлено 10 декабря 2024, 00:16
75
0
ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией
ФК Шахтер

Вечером 9 декабря, в преддверии матча основного этапа Лиги чемпионов с «Баварией», футболисты «Шахтера» потренировались на поле Арены АуфШальке в Гельзенкирхене.

По регламенту УЕФА – первые 15 минут занятия были открыты для представителей медиа: журналисты могли наблюдать разминку команды и некоторые упражнения с мячом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Далее подопечные Марино Пушича работали над удержанием мяча, пасингом и ударами, а также сыграли небольшой двусторонний матч на трети поля. В общей сложности сессия длилась около 1 часа.

Тренировку донецкого клуба посетил экс-футболист горняков Жуниор Мораес, который тепло пообщался с бывшими партнерами по команде, персоналом и менеджерами клуба.

Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Бавария состоится на Арене АуфШальке (Фельтинс-Арена) 10 декабря в 22:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Шахтер провел тренировку накануне матча Лиги чемпионов с Баварией

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Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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