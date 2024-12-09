«Он не изменился». Наставник Челси оценил игру лидера команды

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска оценил игру лидера команды Коула Палмера:

«Я знаю Коула почти пять лет и мне нравится, что за это время он никак не изменился. Когда-то он делал первые шаги во взрослом футболе, а сейчас забивает много голов и считается одним из лучших футболистов мира.

Его главное качество – скромность. Молодые игроки в его возрасте забивают пару голов и думают, что они звезды. Они начинают терять баланс из-за своей самоуверенности. С Палмером такого нет и никогда не было», – рассказал Мареска.

Ранее наставник «Челси» оценил шансы команд в борьбе за чемпионство.