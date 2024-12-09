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  4. «Он не изменился». Наставник Челси оценил игру лидера команды
Англия
09 декабря 2024, 23:21 |
409
1

«Он не изменился». Наставник Челси оценил игру лидера команды

Энцо Мареска восхищается скромностью и прогрессом Коула Палмера

09 декабря 2024, 23:21 |
409
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«Он не изменился». Наставник Челси оценил игру лидера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска оценил игру лидера команды Коула Палмера:

«Я знаю Коула почти пять лет и мне нравится, что за это время он никак не изменился. Когда-то он делал первые шаги во взрослом футболе, а сейчас забивает много голов и считается одним из лучших футболистов мира.

Его главное качество – скромность. Молодые игроки в его возрасте забивают пару голов и думают, что они звезды. Они начинают терять баланс из-за своей самоуверенности. С Палмером такого нет и никогда не было», – рассказал Мареска.

Ранее наставник «Челси» оценил шансы команд в борьбе за чемпионство.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Коул Палмер Челси
Микола Титюк Источник: ФК Челси
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
В АПЛ скоро будет половина тренеров, которые знали молодежку Сити, работая у Пепа помощниками. Походу уборщица у Гвардиолы и та шарит в футболе побольше некоторых.
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