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  4. Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:02
269
5

Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост

В уик-энд киевский клуб вышел в единоличные лидеры Украинской Премьер-лиги

09 декабря 2024, 22:59 | Обновлено 09 декабря 2024, 23:02
269
5
Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост
ФК Динамо

Вечером 9 декабря пресс-служба киевского Динамо опубликовала в соцсетях загадочный пост.

Судя из опубликованной картинки, вскоре последует информация об изменениях в структуре руководства клуба.

В уик-энд Динамо вышло в единоличные лидеры УПЛ, обыграв Александрию, ближайшего преследователя, со счетом 3:0.

12 декабря киевскую команду ждет выездной матч против Реала Сосьедад в Лиге Европы, где киевляне не имеют ни одного очка после 5 туров.

Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Андрій Заліщук
Невже моя мрія збудеться, і суркісня звалить зі структури Динамо?!
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0
DaVinci
Завжди дивувала кількість кротячої наволочі в коментарях під новинами про Динамо...
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0
DaVinci
Після того, як Резо залишив клуб в Динамо взагалі твориться хто зна що...
Без нормального функціонера діла не буде 
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0
fifa2020
Сурки в обітованну зібрались?) Висосали все що можна, принесли війну з дружком медвечуком, коломойшею і опазаже, а тепер можна і на лижі вставати) А то опазаже кремлівський хозяїн вже не фінансує)
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0
MrStepanovM .
все одно менеджери будуть ідіоти, гравці нездари, а власник московська консерва
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-4
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