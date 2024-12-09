Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост
В уик-энд киевский клуб вышел в единоличные лидеры Украинской Премьер-лиги
Вечером 9 декабря пресс-служба киевского Динамо опубликовала в соцсетях загадочный пост.
Судя из опубликованной картинки, вскоре последует информация об изменениях в структуре руководства клуба.
В уик-энд Динамо вышло в единоличные лидеры УПЛ, обыграв Александрию, ближайшего преследователя, со счетом 3:0.
12 декабря киевскую команду ждет выездной матч против Реала Сосьедад в Лиге Европы, где киевляне не имеют ни одного очка после 5 туров.
Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост
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