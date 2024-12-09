Вечером 9 декабря пресс-служба киевского Динамо опубликовала в соцсетях загадочный пост.

Судя из опубликованной картинки, вскоре последует информация об изменениях в структуре руководства клуба.

В уик-энд Динамо вышло в единоличные лидеры УПЛ, обыграв Александрию, ближайшего преследователя, со счетом 3:0.

12 декабря киевскую команду ждет выездной матч против Реала Сосьедад в Лиге Европы, где киевляне не имеют ни одного очка после 5 туров.

Изменения в структуре руководства? Динамо опубликовало загадочный пост